Flavio Insinna a rischio, giallo sull'Eredità

Le voci si fanno sempre più insistenti anche se non c'è ancora nulla di ufficiale. Flavio Insinna, che da settembre avrebbe dovuto condurre L'Eredità al posto del collega e amico Fabrizio Frizzi scomparso lo scorso marzo, adesso sarebbe a rischio. I nuovi dirigenti del Consiglio di Amministrazione della Rai - secondo quanto aveva già pubblicato il settimanale "Oggi" e poi il sito "Velvet Gossip" - non sarebbero più d'accordo sul presentatore.

Tra i motivi la polemica esplosa contro l'ex conduttore di "Affari Tuoi", travolto mesi fa dalle critiche per i suoi atteggiamenti dietro le quinte. Quell'episodio infatti potrebbe pesare sul successo della trasmissione di Rai 1. Sul caso però non sono ancora arrivate smentite o conferme ufficiali. E il dubbio resta, almeno fino a settembre quando L'Eredità tornerà in onda con Flavio Insinna oppure condotta da un altro presentatore.