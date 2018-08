Mara Venier rifà Domenica in e scatena la "guerra" sui social

La rivoluzione targata "Domenica in" è già iniziata. Mara Venier, che in questi giorni ha raggiunto suo marito Nicola Carraro a Santo Domingo, è sempre super social interagendo con i migliaia di fan che la stanno inondando di messaggi. Così sono nati due hashtag: #ZiaMaraisback, #ZiaMaratheQueen per celebrare il ritorno della conduttrice a “Domenica in”.

Dallo storico Samshara di Gallipoli sono arrivati video con migliaia di fan che urlano il nome della regina della domenica dopo il segnale dei vocalist Max Baccano e Danilo Secli. Ma non solo Salento. I video sono stati mandati anche da altre parti della Puglia, dalle Baleari o dalla riviera romagnola. Così, la squadra degli autori ha deciso di lanciare un vero e proprio contest on line per premiare lo spot più bello, che vincerà un’ospitata in studio.

Le novità di “Domenica in” sono tantissime e la Venier cerca di mantenerle blindate fino all’inizio del programma, previsto per il 16 settembre su Rai 1. Alla prima puntata ci sarà un big. Quale? Il nome ancora non è diffuso, ma secondo indiscrezioni il pubblico rimarrà senza parole.