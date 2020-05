Maturità 2020, ecco le regole per gli esami di Stato

Maturità assicurata. Ministero dell’Istruzione e sindacati siglano l’intesa che recepisce il documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di sicurezza.

Il Miur avvierà un servizio di help desk per le istituzioni scolastiche attraverso l’attivazione, dal prossimo 28 maggio, di un numero verde che servirà a raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. Previsto un Tavolo nazionale, composto da rappresentanti del Ministero e organizzazioni sindacali, che verificherà che gli esami si svolgano in osservanza dei dettami stabiliti. Ci saranno, infine, tavoli di lavoro in ogni Ufficio Scolastico Regionale per monitorare la situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei sindacati, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio.

Il Ministero garantirà l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel documento. Fornirà poi supporto per la formazione, anche in modalità online, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sui contenuti del documento stesso, come previsto dalla Convenzione con la Croce Rossa e dai piani d’intervento regionali. Soddisfatti i presidi, con l’ANP che parla di “misure chiare e puntuali così come richiesto dalla nostra associazione per evitare che sui dirigenti scolastici si riversino responsabilità improprie”. “La sottoscrizione del protocollo di intesa per l’attuazione delle misure previste – aggiungono i capi di istituto - coinvolge sia il comparto sia l’area e apporta, quindi, un valore aggiunto in considerazione della garanzia del lavoro sicuro che è un diritto fondamentale di tutti i lavoratori”.