Coronavirus, affondo del prof Ricciardi: "Al bar con divisa da chirurgo, è da galera o da licenziamento"

Lotta al Coronavirus, alla faccia delle infezioni: "solo in Italia al bar con la divisa da chirurgo, in altri Paesi scatterebbero i licenziamenti o si finirebbe in galera". Affondo contro le cattive abitudini del professore Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19, ospite dell'evento online "Covid-19: quali insegnamenti per il Servizio sanitario Nazionale", promosso dall’Altems (Alta Scuola in Economia e Management dei Sistemi sanitari) dell’Università Cattolica di Roma.

«In Italia le infezioni hanno terreno facile. Basta andare negli ospedali e vedere alcuni comportamenti come quello di andare al bar con la divisa verde da chirurgo. In altri Paesi scatterebbe il licenziamento o finisci in galera. Noi con la lotta alle infezioni stiamo messi male» ha evidenziato il professore Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica stigmatizzando la cattiva abitudine di fare la pausa caffé con la stessa divisa da chirurgo che magari si indosserà al rientro in sala operatoria.