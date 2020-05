"Capisco che in questi dieci giorni, l'argomento che ha attraversato nostro Paese sono state le mascherine. Offro la mia voce, allora. Il prezzo delle mascherine chirurgiche che è stato fissato a 50 centesimi più Iva è e resterà quello. La speculazione non c'è più e non tornerà. In questi giorni ho ascoltato una doppia morale. Se io posso comprare una mascherina a 5 euro lo faccio, se un altro non può cosa me ne importa. È inaccettabile per i cittadini". Il commissario straordinario, finito sotto accusa per le mascherine introvabili a 0,50 euro, torna sulle polemiche sui prezzi.

"Non è il commissario - specifica Arcuri - a dover rifornire le farmacie né i loro distributori, né si è mai impegnato a farlo. Né sono io a dover rifornire Confcommercio, Conad Federdistribuzione e Coop. Il commissario si è impegnato ad integrare le forniture, ove sia possibile, che queste categorie si riescono a procurare attraverso le loro reti".