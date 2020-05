È partita oggi, lunedì 11 maggio 2020, e si concluderà fra sette giorni, lunedì 18 maggio, la “Richiesta di Offerta” per Test molecolari SARS-CoV-2 promossa dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid. L’obiettivo è di acquisire la massima quantità di Kit disponibili, comprensivi di “reattivi e di tutti gli strumenti necessari all’effettuazione dei test molecolari su tamponi delle vie respiratorie per la ricerca molecolare del SARS-CoV-2”.

In particolare, la Richiesta di Offerta è finalizzata all’approvvigionamento di 3 diverse tipologie di test: test molecolari rapidi, test molecolari automatizzati, test molecolari compositi ( con estrazione separata dall’amplificazione). Le imprese, italiane o estere, interessate potranno presentare le proprio offerte registrandosi sulla piattaforma di gestione degli acquisti del Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus cliccando qui Una volta registrata ciascuna impresa riceverà la richiesta di offerta direttamente dal portale.