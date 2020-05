Coronavirus, il dramma del Capitano Ultimo: è morta nel giorno della Festa della mamma

È scomparsa nel giorno della Festa della mamma. Il dramma familiare del colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo: "Lei è morta, finalmente ci hanno chiamato stanotte, Festa della mamma, alle 3,45. È morta da sola, come tanti, nell’indifferenza di tanti. Le parole non servono più", scrive il Capitano Ultimo, che proprio ieri, in un altro post, aveva affermato: "Senza rancore, capisco tutto. Madre di mia moglie, 90 anni, ha febbre e non respira. Viene ambulanza e la porta a ospedale Sant’Andrea, Roma. Da due giorni non abbiamo notizie. Per favore, andate via tutti".