"Una favola al giorno, toglie il virus di torno", questo il titolo del nuovo progetto portato avanti dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, in particolare dal Comitato di Ronciglione-Sutri, impegnata in prima linea nella fase di emergenza e di lotta al Coronavirus.

In un periodo delicato come quello che stiamo attraversando, le attività della CRI non solo non si fermano, ma si intensificano incessantemente, adattandosi alle nuove esigenze per poter offrire al meglio supporto e assistenza sanitaria e sociale a coloro che ne necessitano maggiormente. Da Nord a Sud, passando per il Centro, i vari Comitati hanno attivato numerosi servizi rivolti alle persone anziane e agli immunodepressi, quali trasposto di emergenza in piena sicurezza, spesa a domicilio, consegna farmaci e altri beni di prima necessità, senza trascurare, ovviamente, altre fasce della popolazione. La Croce Rossa, infatti, si prodiga da sempre per riuscire a coinvolgere giovani e giovanissimi nelle loro iniziative, persino in ambito scolastico. Ed è proprio questo l’intento di #Favoliamo, pensa to esclusivamente per i più piccoli e le loro famiglie nella speranza di poter regalare loro momenti di leggerezza e spensieratezza, invitandoli comunque a restare a casa e ad osservare le norme igienico-comportamentali vigenti. L’idea è quella di raccogliere un numero di video, quanto più alto possibile, all’interno dei quali volti noti del panorama dello show biz nostrano si cimentano nel raccontare o interpretare una fiaba per i bambini, cercando di spronarli a riflettere sulle tematiche trattate e sulla morale della favola che viene presentata.

In molti hanno risposto all’appello della CRI, dal mondo della musica a quello della letteratura, passando per il piccolo schermo. Il compositore e cantautore italiano Roberto Casalino, per esempio, ha recitato “Il leone e lo scoiattolo”, seguito dallo scrittore, editore ed opinionista Simone Di Matteo che ha sceltola storia de “La donnina che contava gli starnuti”. Ad affiancarli sono arrivati anche la soubrettina Lisa Fusco con “Dino il dinosauro”, l’attrice e l’ex viaggiatrice di Pechino ExpressCristina Bugatty, direttamente dal Grande Fratello l’istrionica Rebecca De Pasquale, dall’universo virtuale del Web l’influencerMarco Torretta, il giovane cantante Valerio Scanu con “Il palazzo di gelato” e tanti altri ancora.

Insomma, un modo semplice e genuino per rimaner uniti seppur distanti, un progetto lodevole e dall’alto valore educativo che non ha lasciato indifferenti le nostre celebrità, prontamente adoperatesi per mostrare la loro vicinanza ai propri fan e non.