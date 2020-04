Fase 2 con la nuova autodichiarazione. E scattano subito i fake ironici

L'emergenza coronavirus ci ha abituato a tutto e al contrario di tutto. Ma soprattutto alle mille parodie di autodichiarazioni per uscire di casa. Come quella visibile qui sotto. In questo falso modulo il concetto di "congiunto", "parente" e "affetto stabile" viene declinato in modo esilarante. Nel modulo si chiede il grado di parentela, la data del fidanzamento e la consegna o meno dell'anello di fidanzamento. E tra le possibilità c'è anche quella di uscire di casa per "andarci a provare se mi lasciate andare".

Nelle settimane del lockdown, infatti, le autodichiarazioni si sono succedute senza soluzione di continuità. Da lunedì 4 maggio scatterà la fase 2 e il premier Conte ha già annunciato che ci sarà un nuovo modulo che dovrà tener conto delle nuove disposizioni. Speriamo solo che il modulo vero non sarà come la parodia qui sotto.