Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.

Ben 21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri. Sono 82.722, pari al 78% degli attualmente positivi, le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti nelle ultime 24 ore sono 260 e portano, il dato più basso dal 15 marzo, il totale a 26.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 64.928, con un incremento di 1.808 persone rispetto a ieri.

La Regione più colpita resta la Lombardia, con 72.889 casi totali, 920 in più di ieri, e 13.325, 56 in più rispetto a 24 ore fa. Risalgono i numeri a Milano, dove da ieri si sono registrati 463 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 18.371, di cui 7.788 a Milano città, di 241 nelle ultime 24 ore. La situazione è stabile, invece a Bergamo, dove i casi sono 11.113 (+66) mentre ieri erano 11.047 (+45). Nello miglioramento, invece, a Brescia dove i casi sono 12.564 (+24) e ieri erano 12.540 (+65).

Per quanto riguarda il Nord Italia seguono il Piemonte con 24.820 (+394, +1.6%; ieri erano stati +604) , Veneto 17.471 (+80, +0.5%; ieri erano stati +162) , Liguria 7.488 (+187, +2.6%; ieri erano stati +128) e Friuli-Venezia Giulia 2.917 (+14, +0.5%; ieri erano stati +21), dove il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato nuove misure che scatteranno da lunedì e allenteranno il lockdown.