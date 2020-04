La vendetta soft di De Luca su Saviano, "mezza quarantena" dopo il funerale show

Tutto il paese va al funerale del sindaco, per altro medico, morto di coronavirus e il governatore della Campania Vincenzo De Luca decide per la quarantena soft. Una mezza vendetta quella del presidente sceriffo che impone a Saviano, comune in provincia di Napoli, soltanto sei giorni di isolamento totale mentre "minaccia quarantena di 14 giorni per i fuorisede che rientrano dal Nord", accusa il Movimento 5 stelle.

"La messa in quarantena per il Comune di Saviano, è stata una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano"; ha dichiarato in una nota De Luca. La decisione "è stato anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili. È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. È una decisione che ripristina la dignità e onora l’impegno civile di tutta la nostra comunità

"De Luca tenga a freno gli sbalzi della sua incoerenza e ci dica per quale ragione minaccia quarantena di 14 giorni per i fuorisede che rientrano dal Nord nella fase 2, mentre dopo le vergognose immagini di ieri al corteo funebre del sindaco Sommese, dove si sono calcolate almeno duemila persone ammassate in strada senza alcun rispetto per le regole di distanziamento e i divieti di aggregazione, delibera una zona rossa per Saviano di appena 6 giorni. Misure assolutamente inutili, soprattutto se non accompagnate da una strategia sanitaria efficace", è la replica del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, in risposta all’ordinanza del governatore della Campania che mette in quarantena il Comune di

Saviano, all’indomani del corteo funebre per l’ultimo saluto al sindaco Sommese, a cui hanno preso parte numerosi cittadini. Le immagini del corteo funebre con palloncini e gente ammassata nelle strade hanno fatto il giro dei social.