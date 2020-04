La Regione Lazio nega i tamponi agli anziani del San Raffaele. I ritardi del Campus Biomedico

Coronavirus, le Rsa sono in difficoltà. Come scrive il blog 7Colli diretto da Francesco Storace, la colpa è della Regione Lazio che latita nei controlli e nei tamponi sui pazienti. Com'è accaduto al San Raffaele di Rocca di Papa che si era dichiarato subito disponibile a praticare tamponi ai suoi assistiti. Ma la Regione Lazio ha detto no e i tamponi sono stati affidati al Campus Biomedico, hub di riferimento della zona per il Covid-19.

Secondo il blog di Storace il San Raffaele ha subito segnalato i pazienti sospetti che presentavano sintomi ma il Campus Biomedico ha comunicato i risultati dei tamponi con diversi giorni di ritardo. Per questo, nel frattempo, nella struttura di Rocca di Papa il virus si è diffuso. E ora arriva anche la beffa dell'isolamento: prima il no ai tamponi e ora la chiusura a danno fatto.