Coronavirus, Apple e Google insieme per tracciare i malati

Google e Apple uniscono gli sforzi per contrastare l’emergenza coronavirus e lavorano a un progetto di tracciamento tramite la tecnologia Bluetooth «per aiutare governi e agenzie sanitarie a ridurre la diffusione del coronavirus, mettendo al centro del progetto la privacy e la sicurezza degli utenti».

Secondo quanto riferisce Google sul suo blog a maggio le società rilasceranno delle Api che agevoleranno gli sviluppatori nel tracciamento dei contatti permettendo l’interoperabilità tra dispositivi Android e iOS. In seguito Apple e Google lavoreranno insieme per consentire una più ampia piattaforma di tracciamento dei contatti basata sul Bluetooth, mantenendo «privacy, trasparenza e consenso» degli utenti, che sono «della massima importanza in questo sforzo». Apple e Google non vedono «l’ora di costruire questa funzionalità».