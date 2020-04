Febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Paura per la giornalista Lucia Annunziata che è stata ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma. Per la conduttrice di "Mezz'ora in più" ora sono in corso gli accertamenti: la giornalista è stata sottoposta a tampone per verificare se i sintomi possano essere riconducibili al coronavirus.