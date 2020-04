L'epidemia di coronavirus in Italia rallenta ma non frena. I dati della Protezione civile continuano a confermare il trend positivo degli ultimi giorni: calano i malati ricoverati, anche quelli in terapia intensiva, aumentano i guariti (numero record) e diminuisce il numero di nuovi casi rilevati in rapporto al numero di tamponi.

I dati del nuovo bollettino segnano un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1195 unità (ieri erano stati 880). Oggi sono ricoverati in terapia intensiva 3693 persone, 99 meno di ieri. Sono ricoverati con sintomi 28.485 persone. I tamponi effettuati in totale sono 807.125.