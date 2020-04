L'accusa tremenda, Conte si è già dimenticato del poliziotto?

Nonostante i gesti pubblici e in privato il premier Giuseppe Conte si è già dimenticano della famiglia del poliziotto della sua scorta ucciso dal coronavirus? A lanciare il sospetto è il sito diretto da Francesco Storace, 7Colli, che rilancia una nota del sindacato di polizia Mosap.

"Lei sa cosa deve fare", scriveva sabato la figlia di Giorgio Guastamacchia rivolgendosi proprio al premier, dopo averlo ringraziato per le parole spese e la telefonata di vicinanza alla famiglia. Quali ombre getta il comunicato sindacale dei poliziotti? "Apprezziamo e ringraziamo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la vicinanza dimostrata alla famiglia del compianto Giorgio Guastamacchia ma auspichiamo un aiuto concreto alla famiglia e una velocizzazione delle procedure per un immediato sostegno economico - sono le parole del segretario generale Mosap, Fabio Conestà - Ci aspettiamo che l’amministrazione consideri vittime del dovere coloro che hanno patito le conseguenze anche mortali dell’infezione da coronavirus perché il momento che stiamo vivendo è grave e le forze dell’ordine stanno dando un prezioso contributo per il bene dell’intera società rischiando la propria vita e molto spesso mettendo a repentaglio anche la salute delle proprie famiglie".

Per il sito si tratta di un messaggio preciso: "Chi è che ha bisogno della sollecitazione del sindacato per muoversi a stare concretamente al fianco dei congiunti straziati dal dolore? Il presidente Conte alzi di nuovo il telefono, lei sa che cosa deve fare…".