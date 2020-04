Diffida per Fabrizio Corona e multa per il personal trainer che non ha rispettato le restrizioni imposte dal Governo in merito agli spostamenti per comprovata necessità al fine di contenere il propagarsi del Covid-19. La Polizia di Stato, su ordine del Tribunale di Sorveglianza, ha notificato all'ex re dei paparazzi una diffida in cui gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e quelle strettamente concernenti la detenzione domiciliare a pena di conseguenze più serie. La polizia ha accertato che in questo periodo, Fabrizio Corona, agli arresti domiciliari, ha più volte ricevuto il personal trainer in casa fregandosene delle attuali disposizioni.

Il personal trainer, invece, è stato multato per aver violato il divieto di spostamenti non sussistendo le comprovate necessità. E non è la prima volta che Fabrizio Corona viola le regole sul distanziamento sociale. Nei video che lui stesso ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha mostrato gli allenamenti casalinghi con il trainer senza mascherina e guanti. In altre storie di Instagram, Fabrizio Corona ha rivelato la presenza nella sua abitazione di Nina Moric, del figlio Carlos e di alcuni amici in occasione del suo compleanno.