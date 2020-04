Plasmoterapia, la speranza nel sangue dei guariti. Zingaretti, vai a donare!

La plasmoterapia speranza per i malati più gravi di coronavirus. La tecnica, che utilizza il sangue dei guariti dal Covid-19 come farmaco, è in sperimentazione nel servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del San Matteo di Pavia. "Non è una novità in assoluto: è una vecchia idea che oggi può essere utilizzata per combattere un virus nuovo, come il Covid-19, e salvare pazienti in gravi condizioni", dice il responsabile Cesare Perotti al Ticino. La plasmaterapia è usata per i malati più fravi, intubati o comunque ricoverati in Terapia Intensiva.

La tecnica usa il plasma iperimmune, utilizzato in passato anche per la cura della Sars e dell’Ebola. Per utilizzarla con i pazienti c'è bisogno di donatori di sangue che siano guariti dal Coronavirus. "E quando si parla di guarigione, ci si riferisce solo a soggetti che hanno avuto due tamponi negativi effettuati in due giorni consecutivi. Nel plasma di queste persone si sono sviluppati anticorpi in grado di combattere efficacemente il Covid-19", spiega il medico. Positivi dopo il contagio, proprio come il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che potrebbe donare il sangue a questo scopo. Un piccolo gesto, per provare a farsi perdonare i tagli alla sanità e gli aperitivi anti-panico a Milano...