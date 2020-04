Manca l'alcool nei supermercati Su Amazon un litro a 20 euro

L'alcool denaturato viene venduto on line con aumento del 550 per cento rispetto al prezzo del dicembre scorso. Su Amazon nel dicembre 2019 l'unico prodotto oggi ancora disponibile, il Novalcol da un litro, costava 3,60 euro. Oggi lo stesso flacone da un litro è in vendita a 19,99 euro. Ed è il solo che viene consegnato in un tempo relativamente breve (entro una settimana). Per quale motivo? Semplice: l'alcool denaturato è ormai sparito dal mercato italiano con l'emergenza coronavirus e non si trova più in alcun supermercato. I primi giorni di marzo sono esaurite le scorte, perché viene usato come disinfettante in molte case italiane.

L'alcool era utile anche per disinfettare le mascherine che ancora gli italiani avevano in casa, nella speranza di poterle riutilizzare anche se non si dovrebbe farlo dopo averle indossate per più di otto ore. Ma le mascherine sono introvabili in farmacia e ormai anche on line. La stessa Amazon non le consegna prima di giugno e avverte che possono anche essere sequestrate e confiscate dalla Agenzia delle dogane in Italia, visto che le uniche reperibili vengono da Cina e Vietnam e lì devono passare. In molti luoghi (ad esempio in esercizi alimentari) è richiesto per l'accesso di indossare mascherine, ma se non esistono in vendita, come si fa? Stesso discorso per gli esercenti che sono obbligati dalla legge ad indossarle. Se le dogane continuano a sequestrarle (anche quelle acquistate dai privati per utilizzi simili e regolarmente strapagate) per sopperire alla mancanza di uno Stato che ha dichiarato l'emergenza sanitaria il 31 gennaio scorso senza muovere un solo dito per attrezzarsi, come fanno? Le dogane hanno quegli ordini, e meritevolmente ogni giorno sbloccano rapidissimamente gli ordinativi di enti locali e strutture del sistema sanitario, così come giustamente confiscano quelle ordinate da broker senza scrupoli che le vogliono rivendere a prezzi stratosferici. Ma bisogna trovare una soluzione per renderle davvero disponibili a tutti. Come è necessario fare tornaren l'alcool nei supermercati al prezzo che aveva alla vigilia del coronavirus.