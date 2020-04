Divieti estesi fino al 13 aprileEcco la bozza del decreto

Avanti di decreto in decreto. Gli ormai famosi DPCM che spiegano agli italiani cosa possono fare: praticamente nulla fino al 13 aprile. È pronta la bozza (scaricala qui) del nuovo provvedimento anticipato dal ministro Speranza stamattina che vieta gli spostamenti se non per motivi indifferibili fino a Pasquetta compresa.

Ecco il testo in lavorazione:

1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22

marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e

dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita

dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in

luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e

non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020;

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.