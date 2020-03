Coronavirus, la nuova speranza si chiama Remdesivir. E il Giappone torna a produrre Avigan

La nuova speranza per i malati di coronavirus si chiama Remdesivir, un antivirale usato in precedenza per curare l'Ebola e le infezioni da virus Marbur. L'Aifa ha dato il via libera alla sperimentazione il 12 marzo scorso per i pazienti più gravi di Covid-19 e dalla Campania arriva oggi la notizia che un paziente di 39 anni dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta è guarito dopo il trattamento con Remdesivir. Si tratta del primo trattamento concluso nel Sud con il farmaco messo a disposizione gratuitamente dalla casa farmaceutica produttrice Gilead e non ancora in commercio, spiega Repubblica che ha pubblicato la notizia.

"Remdesivir non è ancora approvato dalle autorità regolatorie per uso terapeutico e viene fornito per uso compassionevole - al di fuori degli studi clinici - per il trattamento in emergenza di singoli pazienti affetti da COVID-19 in gravi condizioni e senza valide alternative terapeutiche", spiegava l'Aifa approvando la sperimentazione.

Intanto sul caso Avigan, controverso antivirale di cui si è molto parlato recentemente, è uscito in Giappone uno studio a firma di Kimiyasu Shiraki, co-inventore insieme alla casa farmaceutica Fujifilm del farmaco Avigan per spiegare nel dettaglio le fuinzionalità del prodotto. Secondo l'agenzia Dire, la casa farmaceutica che detiene i diritti sul farmaco sta per riavviare la produzione anche se è vincolata a poterlo vendere unicamente al governo giapponese.