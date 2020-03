L'Italia rende omaggio alle vittime del virus. Bandiere a mezz'asta dal Quirinale al Vaticano

L'Italia si è fermata a mezzogiorno per rendere omaggio alle vittime del coronavirus. Bandiere a mezz'asta e un minuto di raccoglimento alle ore 12 per gli oltre 11mila morti a causa del Covid-19 in ogni città d'Italia. Da Bergamo a Roma, da Milano al Vaticano le autorità hanno reso omaggio in segno di vicinanza ai familiari

L'iniziativa, partita dai sindaci italiani, si è allargata ad altre istituzioni: la bandiera italiana a mezz'asta è stata esposta su tutti gli edifici pubblici e nella sede della Protezione. Tra i primi a mettere a lutto le bandiere è stato il Quirinale: sul balcone della piazza sono state fatte scendere a mezz'asta dai corazzieri. Vicinanza anche dal Vaticano che ha esposto le bandiere a mezz'asta.

A Bergamo, la città più colpita dalla pandemia con oltre duemila morti, il sindaco Gori si è recato al monumento ai caduti per il minuto di silenzio. A Codogno, primo paese in cui è esplosa l'emergenza, è stato suonato il Silenzio militare davanti alla caserma dei carabinieri.