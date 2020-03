Coronavirus, a Predappio muore a 26 anni il caposcout Andrea Tesei

Ucciso a 26 anni dal coronavirus. Non ce l'ha fatta Andrea Tesei che abitava a Predappio ed era conosciuto per la sua attività come caposcout. "È un terribile colpo per la comunità" dichiara il sindaco del comune romagnolo, Roberto Canali che annuncia la tragica notizia. "La dimostrazione che il virus non uccide solo gli anziani, i giovani devono stare attenti".

Il giovane risultato positivo al Covid-19 era finito in terapia intensiva all'ospedale di Cesena ma in seguito, grazie al miglioramento, era stato trasferito a Forlì. Stamattina però di nuovo il peggioramento fino alla morte.