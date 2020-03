Altro giorno, altro modulo: l'autocertificazione cambia ancora

Altro giorno, altro modulo per l'autocertificazione. Cambia ancora il documento da compilare per potere uscire di casa. A dare l'annuncio è il capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24. Su questo, ha spiegato, "sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini"."