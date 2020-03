Coronavirus, Borrelli negativo al tampone ma resta in isolamento

È risultato negativo al test per il coronavirus il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Lo riferisce il Dipartimento di Protezione civile specificando che il tampone, come si è saputo ieri, si era reso necessario a seguito di sintomi influenzali. "Borrelli, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato operativo e l’Unità di crisi", si legge in una nota del Dipartimento della Protezione civile.