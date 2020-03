Allo Spallanzani muore un 33enne. Disposta l'autopsia

Muore un altro giovanissimo a causa del Coronavirus. Si tratta di un ragazzo di appena 33 anni, originario del Montenegro, che era ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. Per il ragazzo è stata subito disposta l'autopsia per capire se soffrisse di altre patologie che abbiano potuto contribuire al decesso.

Sulla pagina Facebook "Salute Lazio" si legge: «È deceduto un uomo di 84 con patologie pregresse e un ragazzo di 33 anni del Montenegro per il quale è stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso».

Un'ulteriore dimostrazione di come il Covid-19, pur infierendo soprattutto sulle persone nella terza età, rischia di causare complicanze molto pericolose anche tra i più giovani.