Anche la Merkel finisce in quarantena

La cancelliera tedesca Angela Merkel rimarrà a casa in isolamento, dopo essere entrata in contatto con una persona contagiata dal coronavirus. Lo ha reso noto il suo portavoce Steffen Seibert, spiegando che la cancelliera è stata vaccinata venerdì da un medico poi risultato positivo al coronavirus. La Merkel è stata informata della positività del medico dopo il suo discorso televisivo di questa sera in cui ha chiesto ai tedeschi di ridurre al minimo i contatti fra le persone. Nei prossimi giorni, ha detto Seibert, verrà sottoposta anche lei al test. Nel frattempo la cancelliera si auto isolerà a casa dove continuerà "a svolgere i suoi doveri".