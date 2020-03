Coronavirus, a Montecatini esercito in strada per le esercitazioni

Nelle ultime ore a Montecatini Terme sono stati avvistati mezzi dell'esercito italiano che perlustravano la zona. Il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini, spiega ai suoi concittadini cosa sta succedendo.

Per approfondire leggi anche: Nemmeno il contagio ferma i criminali

“Niente panico. Non ci avevano avvisato ma stanno girando un po’ nella zona (non solo Montecatini) e credo sia un bel segnale - spiega Baroncini - Semplice ricognizione e perlustrazione del territorio per capire dove possono spostarsi coi loro mezzi se dovessero passare di qui per qualche emergenza (che ad oggi non c’è), come sono le strade e dove eventualmente fermarsi, se la situazione dovesse non si sa mai peggiorare parecchio stanno verificando come è conformata la viabilità e il territorio. Niente panico quindi...si tratta di attività di preparazione. Allora preciso, ho parlato col prefetto adesso: si tratta di esercitazioni per testare i collegamenti radio nel caso in cui fosse necessario un intervento dell'esercito per controllare il territorio in futuro".