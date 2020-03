"Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni cruciali per capire l'andamento del contagio invito tutti alla massima responsabilità". Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a SkyTg24 conferma che ad oggi non c'è ancora conferma ufficiale sulla riapertura delle scuole. "Non è possibile dare un'altra data, tutto dipenderà dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Noi ci atterremo a quello che la comunità scientifica ci dirà. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza", ha aggiunto. "Certamente verranno prese delle misure per chi dovrà fare la maturità, ma sento di poter tranquillizzare gli studenti. Pensiamo a vari scenari a secondo di quanto riaprirà la scuola".