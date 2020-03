Bartolomeo Sorge, cosa scatena con un tweet sulla diffusione del coronavirus

Un tweet di Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e politologo, sull’origine lombarda della diffusione del Covid-19 in Italia scatena una bufera in Rete: “Eretico, comunista, membro onorario della sinagoga di Satana”. E l'esperto di dottrina sociale della Chiesa ha risposto con una benedizione "a chi mi maledice". L’ex Direttore de La Civiltà Cattolica, dell'Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe" a Palermo e Direttore emerito di Aggiornamenti Sociali, ha usato Twitter per scrivere: “Sfido chiunque a negare il fatto che la diffusione del virus in Italia sia cominciata non da un porto riaperto ai naufraghi, ma dalla Regione più ricca”. Il messaggio non ecumenico ha ricevuto migliaia di risposte: “In 50 anni di vita non avevo mai sentito un sacerdote esprimersi come lei. E meno male..” osserva @fantaliz; per rosmau2003: “chi semina vento raccoglie tempesta”; @nuovalepanto scrive: “Uno più cattivo e negativo di te non esiste”; per martinetus: “L'inferno è pieno di preti e anche di papi”; @gianlustella: “Affermazione da vomito. Lo IOR è la “banca” più ricca del mondo. Di fronte a quasta tragedia il Papa avrebbe dovuto dire già da giorni “doniamo 100 milioni di euro all’Italia” invece che andare a farsi una passeggiata in giro per Roma ! Vergogna!”; @alb75: “Ma va all’inferno!”. E ancora: “gesuita, falso, ipocrita”, “eretico”, “razzista”, infesta la Chiesa italiana”, “Lei mi procura pena e ribrezzo”, “Un'affermazione ributtante. Specie se fatta da un "prete". E ributtante il fatto che colleghi di testate cattoliche abbiano messo mi piace, anche se dopo ci hanno ripensato. Testate cattoliche. E TV dei vescovi”, “più che direttore emerito guardando il suo account la definirei una pantegana rossa del Vatinfurto perchè voi questo fate: rubate e truffate, “membro onorario della sinagoga di Satana”. In molti tweet, Papa Bergoglio viene assimilato a Bartolomeo Sorge”. Il 92enne teologo ha reagito con forza: “In 90 anni di vita non avevo mai “sentito dire ogni sorta di male contro di me”, insulti e volgarità. “Beati voi...”, tu ci hai detto, o Gesù. Grazie! Ti prego, benedici chi mi maledice” e poco fa un altro messaggio: “Accuse: falso prete, diabolico, eretico, politico e comunista, massone, distruggi la Chiesa. Sono indegno, lo so; ma le vs. accuse mi fanno amare di più la Chiesa, i poveri e voi. Grazie!”. E nuovi insulti.