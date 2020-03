Coronavirus, ecco il nuovo modulo di autocertificazione per uscire di casa del Ministero dell'Interno. Bisogna autocertificare di non essere sottoposti alla misura della quarantena e di non essere risultati positivi al virus. Per false attestazioni si rischia la denuncia penale, in base all'art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

PER SCARICARE IL MODULO CLICCA QUI