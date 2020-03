Vittorio Gregotti, il maestro dell'architettura muore per coronavirus

È morto a Milano Vittorio Gregotti, noto architetto, fra i migliori del Novecento. Era ricoverato in ospedale per una polmonite da coronavirus ma non ce l’ha fatta. Aveva 92 anni.

«Se ne va, in queste ore cupe, un Maestro dell’architettura internazionale; un saggista, critico, docente, editorialista, polemista, uomo delle istituzioni, che - restando sempre e prima di tutto un architetto - ha fatto la storia della nostra cultura. Concependo l’architettura come una prospettiva: sull’intero mondo e sull’intera vita. Che grande tristezza», ha scritto su Facebook per ricordarlo Stefano Boeri.