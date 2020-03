Roberto Burioni contro Vittorio Sgarbi, scontro totale sul coronavirus

Roberto Burioni denuncia Vittorio Sgarbi: “Gravi le affermazioni sul Covid-19”. Il noto virologo, attraverso l’associazione “Patto Trasversale per la Scienza” fondata da Burioni e da Guido Silvestri, ha presentato un esposto a carico del critico d’arte che in un video su Facebook aveva inveito parlando di fake news e aveva gridato all’allarme ingiustificato sulla gravità del Coronavirus.

Quella clip è stata cancellata dagli amministratori del social network ma Roberto Burioni non ha dimenticato e sulla sua pagina Facebook ha chiarito le motivazioni alla base dell’esposto: “La libertà di opinione è sacra, ma non consiste nel diritto di gridare "al fuoco!" in un teatro affollato. La diffusione di pericolose bugie in questo momento mette in pericolo tutti noi e può vanificare gli sforzi titanici che stiamo mettendo in atto per combattere questa epidemia. Spero che Vittorio Sgarbi (che non posso giudicare come critico d’arte ma da semplice appassionato apprezzavo già quando nessuno lo conosceva perché nei primi anni 80 mi regalarono un suo elegantissimo volumetto sul Parmigianino di Franco Maria Ricci) riacquisti prontamente il senno”.

La replica non si è fatta attendere. Vittorio Sgarbi ha annunciato di aver dato mandato al suo avvocato di "procedere contro chi si investe della scienza senza averla”.