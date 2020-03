Si sbloccano le mascherine da Francia e Germania. E l'Inter le regala alla Lombardia

«Un’altra buona notizia. Vi comunico che è stata sbloccata l’esportazione, dalla Germania e dalla Francia, di

mascherine, tute e schermi facciali». Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. «Siamo impegnati a tutelare la salute dei nostri cittadini e in questa fase, più di prima, è fondamentale la collaborazione tra gli Stati - aggiunge il titolare della Farnesina - Siamo davanti a una crisi che riguarda tutti, in Italia e all’estero. Se rimaniamo uniti possiamo farcela».

«Stiamo discutendo con le autorità francesi e tedesche e sono felice di annunciare che d’ora in poi la possibilità di esportare sarà nuovamente ripristinata, ovviamente sotto stretto controllo». Lo ha dichiarato a Europe 1 il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, che ha riferito che la Germania ha stabilito di inviare più di un milione di maschere in Italia, il paese più colpito dal coronavirus in Europa, e «che ha più bisogno di attrezzature». «Ci mobiliteremo tutti affinché l’Italia possa averle», ha rimarcato, sottolineando che la priorità europea è quella di consegnare diversi milioni di

mascherine per essere in grado di proteggere il personale sanitario.

Intanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ringrazia l’Inter e il suo presidente Zhang per la fornitura di mascherine. «Oggi rivolgo un ringraziamento particolare all’Inter. La società del presidente Zhang ci ha comunicato di aver messo a disposizione dell’Ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. Azioni utili e importanti per chi, in prima linea, da giorni fa turni massacranti per fronteggiare l’emergenza». Il popolo della solidarietà, sottolinea, «a livello nazionale e internazionale, è davvero vastissimo e ci dà ulteriore forza per andare avanti con la massima determinazione nella battaglia contro il virus».