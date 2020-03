Coronavirus, aumentano i giovani intubati: a Piazzapulita la testimonianza choc

"Restate a casa affinché i posti letto bastino per tutti". Corrado Formigli apre la trasmissione Piazzapulita con un appello choc: la testimonianza di un uomo, 48 anni e affetto da Coronavirus, che mentre tossisce racconta il suo dramma: giovane e senza patologie pregresse. "Se l'ho preso io penso che possa prendere chiunque, rispettate le regole: state a casa". "Non pensavo potesse prendere a me, poi sono entrato al pronto soccorso e ho capito cosa stesse accadendo".

Il Coronavirus attacca tutte le età con polmoniti insterstiziali gravissime. L'obiettivo quindi è diluire il contagio per dare a tutti la possibilità di essere intubati: per aver accesso alla terapia intensiva. Per questo Formigli mostra il pubblicato dall'Economist: la differenza senza misure restrittive o con misure restrittiva e la riga che sancisce capacità del sistema sanitario di curare oppure no le persone. Una curva tra la vita e la morte.