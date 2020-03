I decessi registrati finora per il coronavirus in Italia sono 1.015 mentre le persone attualmente positive sono 12.839: il numero totale, comprensivo dei guariti e dei deceduti, è di 15.113. La Protezione civile fa il punto sull'emergenza sanitaria in conferenza stampa anche oggi, giovedì 12 marzo, e parte dal numero dei guariti: "I casi sono 1.258, 213 in più - annuncia il capo della Protezione civile Angelo Borrelli - 1.153 sono in terapia intensiva. Il numero dei decessi è di 189 morti in più". In merito all'uso delle mascherine Borrelli spiega: "Sull'uso delle mascherine mi auguro che possa esserci un provvedimento del ministero della Salute che ne chiarisce l'utilizzo. Il principio è che non serve se si mantiene la distanza di un metro in caso di attività lavorativi o di rapporti che si intrattengono. Se nell'ipotesi in cui non possa mantenere questa distanza, vanno usate le mascherine", aggiunge il capo della Protezione civile. Infine l'appello a donare il sangue: "In questo periodo stiamo registrando una contrazione delle donazioni di sangue. È una cosa fondamentale che avviene in assoluta sicurezza quindi facciamo un appello a tutti: continuate a donare il sangue che è fondamentale per salvare vite umane".