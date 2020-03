Coronavirus, 196 decessi in più in 24 ore

Coronavirus, 196 decessi in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 827 mentre il totale dei guariti sale a 1.045. Sono 1.028 i pazienti in terapia intensiva, 5.838 i ricoverati: i dati aggiornati del capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 196 decessi in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero dei contagiati, invece, si parla di 10.590 persone, 2076 casi in più di ieri. Il totale dei casi quindi è di 12.426 unità, alle quali vanno sottratte le 827 vittime e i 1045 guariti. Tuttavia, di questi "600 sono ascrivibili alla data di ieri" ha aggiunto Borrelli.

Per quello che concerne i tamponi, utilizzati per diagnosticare il coronavirus, il bollettino della Protezione civile fa sapere che nelle ultime settimane ne sono stati effettuati 73.154 su tutto il territorio nazionale.

In merito alla crescita dei contagi da Covid-19 "i dati di ieri della Lombardia", ha precisato il capo della Protezione civile, "erano parziali ed oggi abbiamo avuto" quelli mancanti "sulle persone in isolamento domiciliare". Questo ha fatto in modo che "i dati sui contagiati totali di oggi diano un numero elevato, ma in realtà la crescita è nel trend degli ultimi giorni", ha aggiunto. In merito alla proposta di una chiusura generalizzata, allargata anche a trasporti ed esercizi commerciali, Borrelli ha precisato che "deve ancora essere valutata" ma che "su questo al momento non ci sono decisioni".

Quanto all’utilizzo di autocertificazioni per muoversi ed uscire di casa, il funzionario ha evidenziato che anche chi va in giro per le città a piedi, magari per andare a fare sport all’aperto, deve essere munito di autocertificazione. L’invito generale per contenere la diffusione del virus rimane quello di restare a casa e di "yscire per lo stretto indispensabile", ha concluso Borrelli.