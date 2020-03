Heather Parisi attacca i Ferragnez e Fedez la demolisce: informati! E tu che fai?

Chiara Ferragni e Fedez hanno raccolto in 24 ore oltre 3.400.000 di euro per rafforzare la Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove sono ricoverati i casi gravi di Coronavirus. Eppure sono piovute critiche social ed Heather Parisi ha attaccato Fedez che ha risposto per le rime. Intanto si è attivata anche la top model Bianca Balti.

Con un video minimale su Instagram (niente filtri, trucco eccessivo o sponsor in bella mostra, ma espressione seria e parole responsabili), Chiara Ferragni e Fedez hanno avviato un crownfunding per creare posti letti e comprare macchinari a sostegno dei malati di Coronavirus. Un bell’esempio di social utilizzati per il bene comune e non solo per frivolezze o peggio ancora per messaggi fuorvianti e pericolosi come accaduto con altre sedicenti influencer a cui Instagram andrebbe interdetto.

Eppure è scoppiata un’infima polemica: “Lo fanno per visibilità, dovevano donare più di 100.000 euro, dovevano pensare alle strutture pubbliche”. Fedez ha ribattuto punto su punto: “Prima di contattare il San Raffaele, la scorsa settimana abbiamo contattato una struttura sanitaria pubblica che però era talmente oberata dal lavoro che non ha saputo darci una risposta. Potrebbe essere utile attivare una task force per questi scopi, specie per gli ospedali che ne hanno più bisogno altrimenti il rischio è che qualcuno vuole fare una donazione o lanciare una campagna e non riceve una risposta. Inoltre voglio essere preciso al 1000 x 1000, i soldi che stiamo donando al San Raffaele per istituire nuove Terapie Intensive e nuovi posti letti saranno a disposizione al 100% per il sistema sanitario pubblico italiano”. E poi la precisazione anche dell’Istituto San Raffaele: “Siamo un ospedale che offre a tutti gli effetti un servizio pubblico a disposizione dei cittadini di tutto il Paese facendo parte del Sistema Sanitario Nazionale e riconosciuto per la qualità dell’attività clinica”.

Al coro delle critiche pretestuose si è aggiunta anche Heather Parisi che da Hong Kong ha twittato: “Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l'emergenza del #COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d'Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #coronavirus”. Ad aggiornare e rimettere in riga l’ex ballerina ci ha pensato lo stesso Fedez: “Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie?”.

Finora la campagna dei Ferragnez (Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva organized by The Ferragnez) ha rastrellato 3.400.000 euro grazie a più di 177.000 donatori da 92 paesi diversi. Un contagiosa catena di solidarietà che ha dato il via a iniziative simili: anche la top model Bianca Balti ha avviato una donazione su “gofundme” a favore dell’Ospedale Maggiore di Lodi e così per altri nosocomi minori. Il potere della condivisione.