È morto il consigliere comunale della Lega a Piacenza Nelio Pavesi, 68 anni, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus.

"Ciao Nelio con grande dolore oggi ho appreso della tua scomparsa. Pubblicamente ti voglio salutare e ringraziare per tutto l’impegno che in questi anni hai sempre messo nello svolgere il tuo ruolo di consigliere comunale. Mi mancherai", ha scritto su Facebook la sindaca Patrizia Barbieri in quarantena perché positiva al virus.