Coronavirus, chiusi tutti gli impianti sciistici per ordinanza immediata

Chiuse tutte le stazioni sciistiche del Paese per ordinanza immediata della Protezione civile. Lo ha annunciato Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie. L'annuncio è arrivato prima del consueto punto stampa del commissario per l'emergenza del coronavirus. La decisione dopo gli episodi del fine settimana, con stazioni come quelle dell'Abetone prese d'assalto addirittura da folle di sciatori, in spregio alle regole contro la diffusione del virus. Boccia ha anche stigmatizzato alcune campagne pubblicitarie per attirare visitatori sulla neve.