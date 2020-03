Il coronavirus cambia la vita di tutti gli italiani. Il governo è al lavoro su alcune integrazioni al decreto che vuole limitare il contagio del Covid19 in tutto il Paese, ovvero fuori da Lombardia e le altre 11 province del nord interessate dalle misure più severe.

Cosa prevede la bozza del DPCM che circola in queste ore - e che entrerà in vigore da domani fino al 3 aprile solo se approvata dal governo - in quanto a "Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus": chiuse le "scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati".

In generale, "si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale", si legge nella bozza del decreto. Sono inoltre "sospese le cerimonie civili e religiose" come matrimoni e battesimi, ma anche i funerali, in tutto il territorio nazionale.

"I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura" sono aperti al pubblico con ingresso contingentato. La distanza di almeno un metro tra le persone deve essere garantita in bar e ristoranti, pena la sospensione delle attività. Il provvedimento chiede ai commercianti di attivarsi per ingressi contingentati nei negozi.

Per quanto riguarda lo sport, eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina dovranno svolgersi a porte chiuse e comunque senza pubblico, si legge nella bozza del decreto. Per quanto riguarda la pratica sportiva di base, è consentita all'aperto ma anche in palestre e piscine solo nel rispetto della distanza di un metro tra le persone.