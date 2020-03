Sesso con mascherina, tuta e guanti: il Coronavirus contagia Pornhub

Il Coronavirus contagia il mondo del porno: sui siti hard arriva il sesso con mascherina, tuta e guanti. Se cercate su Google “video porno coronavirus”, troverete una nuova categoria di Pornhub dedicata al virus che ha ucciso almeno 3.000 persone e infettato oltre 90.000 in ogni parte del mondo.

In un articolo di Samantha Cole apparso su “Vice.it” si legge di video in cui uomini coperti da tute sanitarie anticontaminazione fanno sesso con donne in camice da paziente o di gente che si incontra a “Deserted Wuhan” e ha amplessi amorosi spinti. Niente baci: entrambi indossano la mascherina.

Al momento su Pornhub ci sono 129 titoli a tema Covid-19, da “Ladymuffin viene fo**uta dal Coronavirus” a “Milf in quarantena per il coronavirus si fa s***are duro in cambio delle medicine”. E non crediate che nessuno li guardi: la media è di 40.000 visualizzazioni per ogni video.

Stessa storia per altri due siti molto frequentati “Xvideos” e “xHamster”. Spicy del tandem “SpicyXRice”, i primi a fare la versione porno del Coronavirus, ha dichiarato a Samantha Cole: “L'idea è nata così, sapendo che ogni evento di attualità si trasforma in porno prima o poi, sapevamo che la gente lo avrebbe cercato su piattaforme meno censurate come Pornhub. Sapevamo che l'epidemia sarebbe stata un'occasione per dei contenuti virali, ma sapevamo anche che aveva delle conseguenze tragiche su alcune persone. Non volevamo insultarle creando una cosa troppo simile alla realtà. Conosciamo personalmente delle persone bloccate a Wuhan e l'abbiamo fatto pensando a loro. Speriamo che non li offenda, ma che li aiuti a distrarsi un po’”. Un’idea perversa e macabra che solo indirettamente si collega alla decisione dei portali per adulti di attivare abbonamenti gratuiti agli utenti in quarantena nelle zone rosse.