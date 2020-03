Lo abbiamo visto tossire durante l'Angelus di domenica in piazza San Pietro. Ma tutto era cominciato già mercoledì scorso, come racconta Il Messaggero. Tosse, qualche linea di febbre, mal di gola e brividi per il Santo Padre.

Che, su consiglio dei medici, si è sottoposto al tampone per verificare un eventuale contagio da coronavirus. Fortunatamente, però, nulla di tutto questo. Tampone negativo. Ma in Vaticano sono scattate ugualmente le misure di prevenzione: ordine di mascherine e guanti in tutto il Vaticano. Anche perché un funzionario vaticano entrato in contatto con un malato è stato messo in quarantena preventiva.