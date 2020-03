Coronavirus, due magistrati positivi al Palazzo di Giustizia di Milano. Udienze rinviate

Due magistrati di Milano, uno della sesta civile e uno della sezione Misure di prevenzione risultano positivi al coronavirus e sono in isolamento. «Non stanno male» afferma Roberto Bichi presente del tribunale di Milano. Sono iniziate le procedure per evacuare e igienizzare il senso piano del Palazzo di giustizia.

In questo momento si sta procedendo alla sanificazione solo delle stanze e delle cancellerie occupate dai due giudici risultati positivi al tampone del coronavirus, quindi non si procederà all’evacuazione dei due piani che risultano comunque piuttosto deserti. I due giudici sono in autoisolamento, così come una quindicina di persone che lavorano a stretto contatto con i due magistrati. Rinviate le udienze. Ma sui social e già polemica. «Teniamolo pure aperto il tribunale per fare udienze che possono benissimo farsi fra un paio di mesi senza che succeda nulla. Si devono fare solo le udienze urgenti, non è difficile da capire», tuona su Facebook il noto avvocato milanese Mirko Mazzali.