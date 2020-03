"Il totale dei guariti ad oggi è 160, con un incremento di 11 rispetto a ieri. Il totale dei deceduti che abbiamo registrato sui dati delle Regioni, è 79 complessivamente, quindi abbiamo avuto un incremento di 27 persone sul dato di ieri, 17 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 1 in Veneto, 1 in Liguria": lo ha riferito Angelo Borrelli, capo della protezione civile, nel consueto bollettino giornaliero dei dati, accompagnato da Silvio Brusaferro, presidente ISS (Istituto superiore di Sanità).

"Il totale delle persone attualmente positive e quindi contagiate dal Coronavirus sono 2.263, di queste l'88% sono situati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto", ha proseguito Borrelli, sottolineando che di queste mille sono in isolamento domiciliare, 1.034 sono ricoverati con sintomi e 229 sono in terapia intensiva (circa il 10% dei positivi).