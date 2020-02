Sabina Began dalle cene eleganti all'Islam. La nuova vita dell'ape regina

E' balzata agli onori delle cronache all'epoca delle cene eleganti. E' stata travolta dallo scandalo escort e ha cambiato vita.

Sabina Beganovic, meglio nota come l'ape regina è andata a studiare a Sarajevo e ha abbracciato la religione islamica. Ora è una sufista, il ramo spirituale dell'Islam. Prega cinque volte al giorno, la prima al mattina molto presto subito dopo le abluzioni. Con Silvio Berlusconi stavano per avere un bambino che hanno perso. E Sabina oggi assicura: "Silvio non ha mai ostacolato la mia spiritualità".