Positivo a coronavirus consegna cibo a domicilio: denunciato

Positivo alla nuova infezione Covid-19 da coronavirus viola la quarantena a Pavia e consegna cibo a domicilio: denunciato ora rischia l'arresto fino a tre mesi. Chiuso il ristorante cinese per cui lavora. Per fortuna a fermare l'uomo, di origine pachistana, ci hanno pensato i carabinieri di Pavia, che lo hanno denunciato per "inosservanza dei provvediemnti dell'autorità", reato punito con l’arresto fino a tre mesi o una multa massima di 206 euro. Per l’attività commerciale invece è stata disposta la chiusura.

L'uomo risultato positivo al coronavirus non aveva i segni manifesti della malattia, ma avrebbe dovuto comunque osservare il periodo di quarantena invece di recarsi regolarmente al lavoro, come invece ha fatto.