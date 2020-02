La coppia cinese non ha più il coronavirus. In Emilia la dodicesima vittima

La coppia cinese non ha più il coronavirus. La donna ricoverata dal 30 gennaio all’Istituto Spallanzani che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia è negativa al COVID-19. "Stamani durante una visita all’ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni", dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. All'Inmi sono stati valutati, ad oggi, "presso la nostra accettazione 140 pazienti. Di questi, 101, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tuttora ricoverati", si legge nel bollettino dell’Istituto Spallanzani.

Ma il bilancio delle vittime del virus si aggrava ancora: dodici morti mentre il numero dei contagi schizza a 400. È stato registrato, infatti, il primo decesso in Emilia-Romagna: il paziente era un cittadino lombardo, un 70enne già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei Comuni della "zona rossa" lombarda, era stato ricoverato all’ospedale di Piacenza e poi trasferito in terapia intensiva a Parma. Quattro i nuovi casi di positività al Coronavirus in regione, di cui 2 a Piacenza e 2 nella provincia di Modena: si tratta di contagi tutti riconducibili al focolaio lombardo, nessuno di questi è in condizioni critiche.