Muore una donna a Crema: è la terza vittima del Coronavirus

C'è la terza vittima italiana del Coronavirus: a Crema è deceduta una donna anziana ricoverata nel reparto oncologia. "Oggi si è verificato un altro decesso a Crema, di persona in oncologia con situazione già compromessa e che aveva anche il Coronavirus". Ad annunciarlo in conferenza stampa convocata questo pomeriggio a Palazzo Lombardia è stato l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. La paziente di Cremona deceduta per Coronavirus era "una signora anziana" che si trovava ricoverata al reparto di Oncologia dell'Ospedale di Crema "da diversi giorni", ha precisato l'assessore al Welfare Gallera. "Era ricoverata da qualche giorno - ha aggiunto - le avevano fatto il tampone e sapevano già che aveva il Coronavirus". "Abbiamo fatto più di 800 tamponi, 112 sono casi positivi, con una media del 12%" ha riepilogato l'assessore facendo il punto della situazione. "In Lombardia abbiamo registrato 112 casi di cui 3 a Bergamo,14 a Cremona 49 a Lodi, uno Monza, due casi su Milano provincia, due a Sondrio e 36 in fase di verifica".

"Non siamo in pandemia, ma è bene limitare assembramenti. I casi positivi sono 112, distribuiti tra Lodi, Codogno, Cremona, Pavia e Milano. Di questi 112, 53 sono in ospedale, 17 in terapia intensiva", ha affermato l'assessore nel corso della conferenza stampa per fare il punto sui casi di coronavirus e per presentare le azioni per il contrastare il contagio contenute nell'ordinanza regionale. "Lavoriamo per meccanismi che riducano la diffusione virus. Dopo la prima fase, ora e' evidente che, vista la presenza in varie regioni e il numero crescente di contagi, stiamo provando a gestire la seconda fase, per contenere la diffusione del virus".

Il numero dei contagiati in Italia è salito in totale a 152 casi. "Tra i contagiati 110 sono in Lombardia, 21 in Veneto, 9 in Emilia e 2 nel Lazio" ha dichiarato il commissario straordinario Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Roma.