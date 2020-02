Brennero, treno bloccato per Coronavirus. L'Austria ferma i collegamenti ferroviari con l'Italia

Il traffico ferroviario in Austria è sospeso da e per l'Italia. Ad annunciarlo, spiega il sito Tagesschau.de, la compagnia austriaca Obb, dopo lo stop imposto a un treno con a bordo due sospetti casi di Coronavirus provenienti dall'Italia. Il convoglio è stato bloccato al Brennero dalle autorità austriache e non è ancora stato chiarito per quanto tempo durerà il blocco ai collegamenti ferroviari con l'Italia via Brennero, attuato stasera dall'Austria dopo che due passeggeri sul Venezia-Monaco avevano mostrato sintomi sospetti.